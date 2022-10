Erste Schätzungen: Orion B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orion B präsentiert in der voraussichtlich am 20.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,62 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orion B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 490,2 Millionen EUR im Vergleich zu 240,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 EUR im Vergleich zu 1,38 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden EUR, gegenüber 1,04 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at