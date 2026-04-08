Erste Schätzungen: Orion B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orion B lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,681 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 54,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 EUR erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 355,2 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,4 Millionen EUR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,78 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 3,56 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,04 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,89 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at