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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orion B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orion B wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,955 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orion B noch 0,590 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Orion B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 505,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 416,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,90 EUR, gegenüber 3,56 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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