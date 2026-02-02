Orion Engineered Carbons Aktie
WKN DE: A1183M / ISIN: LU1092234845
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Orion Engineered Carbons stellt voraussichtlich am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,78 Prozent auf 365,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Orion Engineered Carbons noch 434,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,773 USD, gegenüber 0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,88 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Orion Engineered Carbons stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Orion Engineered Carbons informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
Aktien in diesem Artikel
|Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
|6,18
|0,65%