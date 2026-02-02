Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Orion Engineered Carbons stellt voraussichtlich am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,78 Prozent auf 365,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Orion Engineered Carbons noch 434,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,773 USD, gegenüber 0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at