Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orion Engineered Carbons wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,161 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 474,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 466,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 USD aus. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at