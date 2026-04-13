Orion Marine Group Aktie
WKN DE: A0NDW6 / ISIN: US68628V3087
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion Marine Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Orion Marine Group lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orion Marine Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 188,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Orion Marine Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 198,1 Millionen USD aus.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,378 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 915,5 Millionen USD, gegenüber 852,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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