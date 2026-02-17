Orion Marine Group Aktie
WKN DE: A0NDW6 / ISIN: US68628V3087
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Orion Marine Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Orion Marine Group wird sich voraussichtlich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,057 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.
Orion Marine Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,217 USD im Vergleich zu -0,050 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 841,0 Millionen USD, gegenüber 796,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orion Marine Group Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Orion Marine Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Orion Marine Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Orion Marine Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Orion Marine Group Inc
|11,60
|0,00%