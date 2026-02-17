Erste Schätzungen: Orion Marine Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orion Marine Group wird sich voraussichtlich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,057 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Orion Marine Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,217 USD im Vergleich zu -0,050 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 841,0 Millionen USD, gegenüber 796,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at