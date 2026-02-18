Orion Office REIT Aktie
WKN DE: A3C684 / ISIN: US68629Y1038
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Orion Office REIT präsentiert Quartalsergebnisse
Orion Office REIT wird voraussichtlich am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD. Das entspräche einem Gewinn von 77,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,590 USD erwirtschaftet wurden.
Orion Office REIT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -1,980 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 147,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 164,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
