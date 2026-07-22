Erste Schätzungen: Orion Office REIT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orion Office REIT stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,070 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,44 Prozent erhöht. Damals waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,2 Millionen USD – ein Minus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orion Office REIT 37,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,460 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 139,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 147,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at