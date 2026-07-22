Orion Office REIT Aktie
WKN DE: A3C684 / ISIN: US68629Y1038
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion Office REIT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Orion Office REIT stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,070 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 84,44 Prozent erhöht. Damals waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,2 Millionen USD – ein Minus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orion Office REIT 37,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,460 USD, gegenüber -2,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 139,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 147,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orion Office REIT Inc Registered Shs When Issued
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Orion Office REIT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Orion Office REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Orion Office REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26