Erste Schätzungen: Orkla AS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orkla AS gibt voraussichtlich am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,68 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent verringert. Damals waren 1,80 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,68 Milliarden NOK – ein Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orkla AS 17,18 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,79 NOK, während im vorherigen Jahr noch 11,51 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,16 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 71,55 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at