Erste Schätzungen: Orkla AS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orkla AS präsentiert in der voraussichtlich am 14.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,30 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,40 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Orkla AS 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,60 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Orkla AS 14,03 Milliarden NOK umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,46 NOK, gegenüber 5,17 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 57,89 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 50,44 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at