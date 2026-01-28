Erste Schätzungen: Orkla AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Orkla AS wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,40 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orkla AS noch 1,36 NOK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,59 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orkla AS einen Umsatz von 18,79 Milliarden NOK eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,41 NOK im Vergleich zu 6,07 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 71,35 Milliarden NOK, gegenüber 70,66 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

