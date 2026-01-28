Erste Schätzungen: Orkla Asa (A) (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orkla Asa (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,139 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Orkla Asa (A) (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,62 Prozent gesteigert.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,638 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,10 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at