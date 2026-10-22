Orkla Asa Aktie
WKN: A0DPEY / ISIN: US6863311097
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orkla Asa (A) (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orkla Asa (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,178 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Orkla Asa (A) (spons ADRs) 0,160 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 7,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,89 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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