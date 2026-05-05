Orkla Asa Aktie
WKN: A0DPEY / ISIN: US6863311097
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orkla Asa (A) (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Orkla Asa (A) (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,176 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden USD gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,713 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 7,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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