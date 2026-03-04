Erste Schätzungen: Orla Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orla Mining wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orla Mining im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,346 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 CAD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 347,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 129,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,862 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 471,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at