Orla Mining Aktie

Orla Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHZU / ISIN: CA68634K1066

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orla Mining präsentiert Quartalsergebnisse

Orla Mining präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,371 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,320 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 381,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 201,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,73 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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