Erste Schätzungen: Orla Mining präsentiert Quartalsergebnisse

Orla Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD gegenüber 0,210 CAD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 352,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 365,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD im Vergleich zu 0,460 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at