Erste Schätzungen: Ormat Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ormat Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,638 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 230,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ormat Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 257,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 971,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 879,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at