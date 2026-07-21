Erste Schätzungen: Ormat Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ormat Technologies gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,274 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 240,9 Millionen USD gegenüber 234,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,16 Milliarden USD im Vergleich zu 989,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at