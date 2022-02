Erste Schätzungen: Orságos Takar És Ker BK ON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orságos Takar És Ker BK ON stellt voraussichtlich am 04.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 489,58 HUF gegenüber 307,00 HUF im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 349,18 Milliarden HUF aus – eine Steigerung von 13,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orságos Takar És Ker BK ON einen Umsatz von 307,45 Milliarden HUF eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1812,87 HUF im Vergleich zu 1200,00 HUF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1.292,12 Milliarden HUF, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.169,92 Milliarden HUF.

Redaktion finanzen.at