Erste Schätzungen: Orságos Takar És Ker BK ON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orságos Takar És Ker BK ON wird voraussichtlich am 08.03.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Orságos Takar És Ker BK ON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1014,78 HUF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 571,00 HUF je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 28,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 581,57 Milliarden HUF gegenüber 451,15 Milliarden HUF im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3697,50 HUF aus, während im Fiskalvorjahr 1245,99 HUF vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.174,58 Milliarden HUF in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.838,47 Milliarden HUF.

Redaktion finanzen.at