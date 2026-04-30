Erste Schätzungen: Orságos Takar És Ker BK ON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orságos Takar És Ker BK ON wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Orságos Takar És Ker BK ON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 673,60 HUF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 721,00 HUF je Aktie gewesen.

Orságos Takar És Ker BK ON soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 759,00 Milliarden HUF abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 33,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.139,91 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4551,82 HUF je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4435,00 HUF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.136,55 Milliarden HUF, gegenüber 4.799,91 Milliarden HUF im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at