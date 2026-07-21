Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. Aktie
WKN: 896068 / ISIN: HU0000061726
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Orságos Takar És Ker BK ON präsentiert Quartalsergebnisse
Orságos Takar És Ker BK ON wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1421,86 HUF aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1274,00 HUF erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 813,90 Milliarden HUF aus – eine Minderung von 32,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orságos Takar És Ker BK ON einen Umsatz von 1.212,75 Milliarden HUF eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4565,17 HUF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4435,00 HUF je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.106,91 Milliarden HUF aus im Gegensatz zu 4.799,91 Milliarden HUF Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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