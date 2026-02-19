Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. Aktie
WKN: 896068 / ISIN: HU0000061726
|
19.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Orságos Takar És Ker BK ON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orságos Takar És Ker BK ON lädt voraussichtlich am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1127,99 HUF je Aktie gegenüber 949,00 HUF je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orságos Takar És Ker BK ON in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 752,03 Milliarden HUF im Vergleich zu 1.146,15 Milliarden HUF im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4311,40 HUF im Vergleich zu 4052,00 HUF im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2.945,27 Milliarden HUF, gegenüber 4.284,91 Milliarden HUF im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
