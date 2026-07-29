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WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orsted präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orsted lässt sich voraussichtlich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orsted die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,36 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 66,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,06 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Orsted nach den Prognosen von 5 Analysten 17,89 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,05 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,37 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,00 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 81,33 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 63,61 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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27.04.26 Orsted Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 Orsted Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 Orsted Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
19.01.26 Orsted Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
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