Erste Schätzungen: Orsted Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orsted Un wird voraussichtlich am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orsted Un ein EPS von -0,420 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,20 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 26,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orsted Un einen Umsatz von 2,53 Milliarden USD eingefahren.

24 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,355 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,96 Milliarden USD, gegenüber 8,53 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at