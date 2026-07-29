Erste Schätzungen: Orsted Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orsted Un veröffentlicht voraussichtlich am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,071 USD je Aktie gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orsted Un in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,79 Milliarden USD im Vergleich zu 2,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 12,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at