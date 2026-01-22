Erste Schätzungen: Orsted veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Orsted gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,567 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orsted noch -8,780 DKK je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Orsted nach den Prognosen von 6 Analysten 20,53 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,68 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,95 DKK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,220 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 70,11 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,83 Milliarden DKK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

