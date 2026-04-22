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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orthex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orthex präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orthex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,089 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Orthex 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 21,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Orthex 21,0 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,407 EUR, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 90,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 87,2 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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