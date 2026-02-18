Orthex Aktie

Orthex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRCV / ISIN: FI4000480504

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Orthex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orthex präsentiert in der voraussichtlich am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,115 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Orthex 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Orthex 23,9 Millionen EUR umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,383 EUR, gegenüber 0,340 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 89,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 89,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

