Erste Schätzungen: Orthex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orthex wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Orthex für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,02 Prozent auf 21,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,285 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 90,4 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 87,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at