Orthofix Medical Aktie
WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orthofix Medical legt Quartalsergebnis vor
Orthofix Medical wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,680 USD. Dies würde einen Gewinn von 49,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Orthofix Medical -1,350 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent auf 196,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,315 USD, gegenüber -2,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 855,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 822,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orthofix Medical Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Orthofix Medical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Orthofix Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Orthofix Medical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Orthofix Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Orthofix Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Orthofix Medical Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Orthofix Medical Inc Registered Shs
|12,71
|2,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.