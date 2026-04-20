Erste Schätzungen: Orthofix Medical legt Quartalsergebnis vor

Orthofix Medical wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,680 USD. Dies würde einen Gewinn von 49,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Orthofix Medical -1,350 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent auf 196,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,315 USD, gegenüber -2,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 855,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 822,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at