Orthofix Medical Aktie
WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orthofix Medical präsentiert Quartalsergebnisse
Orthofix Medical wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 218,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orthofix Medical einen Umsatz von 215,7 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,260 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 814,5 Millionen USD, gegenüber 799,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orthofix Medical Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Orthofix Medical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Orthofix Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Orthofix Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Orthofix Medical Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Orthofix Medical Inc Registered Shs
|12,80
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.