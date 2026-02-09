Orthofix Medical Aktie

Orthofix Medical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orthofix Medical präsentiert Quartalsergebnisse

Orthofix Medical wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 218,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Orthofix Medical einen Umsatz von 215,7 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,260 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 814,5 Millionen USD, gegenüber 799,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

