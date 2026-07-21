Orthofix Medical Aktie
WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Orthofix Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orthofix Medical wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,410 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orthofix Medical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 209,3 Millionen USD im Vergleich zu 203,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,173 USD im Vergleich zu -2,330 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 843,3 Millionen USD, gegenüber 822,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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