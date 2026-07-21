Erste Schätzungen: Orthofix Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orthofix Medical wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,410 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orthofix Medical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 209,3 Millionen USD im Vergleich zu 203,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,173 USD im Vergleich zu -2,330 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 843,3 Millionen USD, gegenüber 822,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at