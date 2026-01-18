Osaka Gas Aktie
Erste Schätzungen: Osaka Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Osaka Gas öffnet voraussichtlich am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 210,90 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 112,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 99,41 JPY je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 507,15 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 494,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 401,73 JPY, gegenüber 333,31 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2.045,78 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.069,02 Milliarden JPY generiert worden waren.
