Oscar Healt a Aktie
WKN DE: A2QQXK / ISIN: US6877931096
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oscar Health A legt Quartalsergebnis vor
Oscar Health A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,409 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,890 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 64,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,72 Milliarden USD gegenüber 2,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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