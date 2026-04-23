Oshkosh Truck Aktie
WKN: 870494 / ISIN: US6882392011
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oshkosh Truck verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Oshkosh Truck stellt voraussichtlich am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Oshkosh Truck ein EPS von 1,72 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oshkosh Truck in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD im Vergleich zu 2,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD im Vergleich zu 10,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 10,90 Milliarden USD, gegenüber 10,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oshkosh Truck Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Oshkosh Truck verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Oshkosh Truck vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oshkosh Truck Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Oshkosh Truck Corp.
|124,60
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.