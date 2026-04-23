Erste Schätzungen: Oshkosh Truck verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oshkosh Truck stellt voraussichtlich am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Oshkosh Truck ein EPS von 1,72 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oshkosh Truck in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD im Vergleich zu 2,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,16 USD im Vergleich zu 10,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 10,90 Milliarden USD, gegenüber 10,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at