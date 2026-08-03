Erste Schätzungen: OssDsign Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OssDsign Registered stellt voraussichtlich am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,170 SEK. Das entspräche einem Verlust von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 SEK erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,53 Prozent auf 37,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,455 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,500 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 168,1 Millionen SEK, gegenüber 180,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at