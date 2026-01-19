Erste Schätzungen: Ossur hf legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ossur hf wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie gegenüber 0,310 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 254,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,57 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,202 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,12 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 925,7 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 5,89 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

