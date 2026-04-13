Erste Schätzungen: Ossur hf stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ossur hf wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,046 USD gegenüber 0,200 DKK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 231,7 Millionen USD für Ossur hf, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,44 Milliarden DKK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,236 USD aus. Im Vorjahr waren 1,30 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at