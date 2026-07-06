Erste Schätzungen: Ossur hf stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ossur hf veröffentlicht voraussichtlich am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ossur hf 0,330 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 255,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,53 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,224 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,30 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,14 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at