Erste Schätzungen: OTE Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OTE Group wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,211 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 31,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 849,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 905,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 EUR im Vergleich zu 1,16 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3,50 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,59 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at