13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Otis Worldwide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Otis Worldwide wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Otis Worldwide ein EPS von 0,840 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,68 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Otis Worldwide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,89 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD, gegenüber 4,07 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 14,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

