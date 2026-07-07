Erste Schätzungen: Otis Worldwide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Otis Worldwide wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,01 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Otis Worldwide 0,990 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,60 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,75 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,18 USD, gegenüber 3,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 15,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at