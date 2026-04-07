Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued Aktie

Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P1UZ / ISIN: US68902V1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Otis Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Otis Worldwide wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,35 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Otis Worldwide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,51 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 15,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued 67,38 -0,41% Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen