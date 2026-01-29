Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otsuka gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Otsuka wird voraussichtlich am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 74,77 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 73,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 281,39 JPY erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 610,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 599,79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 633,56 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 633,76 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2.428,13 Milliarden JPY, gegenüber 2.329,86 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
