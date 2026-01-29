Otsuka Holdings Aktie

Otsuka Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Otsuka gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Otsuka wird voraussichtlich am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 74,77 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 73,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 281,39 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 610,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 599,79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 633,56 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 633,76 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2.428,13 Milliarden JPY, gegenüber 2.329,86 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Otsuka Holdings Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Otsuka Holdings Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Otsuka Holdings Co Ltd 50,00 -0,99% Otsuka Holdings Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen