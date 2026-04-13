Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otsuka präsentiert Quartalsergebnisse
Otsuka wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 132,38 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Otsuka ein EPS von 158,57 JPY je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 582,84 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Otsuka für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 586,26 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 563,61 JPY aus. Im Vorjahr waren 685,06 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 2.535,58 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.468,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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