Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1XCF8 / ISIN: US6891641010
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otsuka stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Otsuka wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,427 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Otsuka noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 2,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 16,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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