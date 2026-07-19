Erste Schätzungen: OTSUKA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OTSUKA stellt voraussichtlich am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 47,02 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 51,78 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 365,83 Milliarden JPY gegenüber 379,59 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 170,33 JPY im Vergleich zu 169,58 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1.339,20 Milliarden JPY, gegenüber 1.322,79 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at